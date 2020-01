Yhdysvallat määräsi uuden viisumisäännön: Raskaana oleva ei saa viisumia jos matkan syyksi epäillään synnytystä

Ulkomaat

Yhdysvallat määräsi uuden viisumisäännön: Raskaana oleva ei saa viisumia jos matkan syyksi epäillään synnytyst

Yhdysvaltojen hallinto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valkoisen talon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

CNN huomauttaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi sääntö