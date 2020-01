Saamelaiset voittivat Ruotsin valtion korkeimmassa oikeudessa – Tutkija: Sopii ennakkotapaukseksi myös Suomessa

Ulkomaat

Saamelaiset voittivat Ruotsin valtion korkeimmassa oikeudessa – Tutkija: Sopii ennakkotapaukseksi myös Suomess

Tukholma

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomessa lainsäätäjä ei ole kumonnut tai poistanut näitä saamelaisten käyttöoikeuksia.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapauksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin

Ruotsin