Euroopassa ensimmäiset koronavirus­tapaukset: Ranska kertoo kahdesta sairastuneesta ja uskoo tapauksia paljast

Uudenlainen koronavirus sai alkunsa Kiinan keskiosissa sijaitsevasta Wuhanista, missä myös suurin osa tapauksista on todettu.



Kiinan lisäksi tautia on kuitenkin tavattu ainakin Thaimaassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa, Vietnamissa, Taiwanissa, Nepalissa ja Yhdysvalloissa, jossa vahvistui perjantaina maan toinen koronavirustapaus.