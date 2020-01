Ulkomaat

Espanjan laitaoikeisto haluaa vanhemmille oikeuden kieltää seksivalistuksen, koska se ”lisää kiinnostusta homo

Espanjan

Seksuaalikasvattajia on uhkailtu ja heitä on kutsuttu pedofiileiksi.

Murciassa

Voxin

Seksivalistus

Keskustelu

”Homofobisella perheellä ei ole oikeutta kasvattaa myös lapsistaan homofobisia.”

Espanjan