Kreikan poliisi löysi yli tuhannen kilon kokaiinikuorman, kahdeksan ihmistä otettiin kiinni

poliisi on takavarikoinut yli tuhat kiloa heroiinia sekä aseita salakuljetusverkostoon kohdistuneissa ratsioissa, kertoo uutistoimisto AFP. Huumeet oli tuotu Karibianmeren alueelta huviveneellä, poliisi kertoi lauantaina. Poliisin mukaan huumeet oli tarkoitettu edelleen vietäviksi Eurooppaan ja Pohjois-Afrikkaan.Viranomaiset löysivät perjantaina 1 040 kiloa kokaiinia matkalaukuista Astakosin satamakaupungissa. Paikalta otettiin kiinni kaksi nuorehkoa henkilöä. Yhteensä tapauksen vuoksi on otettu kiinni kahdeksan ihmistä.poliisi teki ratsiat kolmeen asuntoon, joista löytyi vielä vajaat 400 grammaa kokaiinia sekä aseita. Ateenassa otettiin kiinni kuusi ihmistä. Kaikki kiinniotetut ovat ulkomaalaisia. Verkoston johtajat ovat poliisin mukaan eurooppalaisia, ja jäseniä on tunnistettu ainakin Balkanilta sekä Espanjasta kotoisin oleviksi.Ratsioita edelsi AFP:n mukaan puoli vuotta kestänyt tutkinta, jossa olivat mukana myös Yhdysvaltain Ateenan-lähetystö sekä Albanian ja Espanjan poliisit. Operaatio ei ole lopussa, sillä Kreikasta ja muista maista etsitään edelleen ainakin yhdeksään liigan jäsentä.