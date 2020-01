Ulkomaat

Brasiliassa ennätykselliset sateet – ainakin 30 kuollut

Brasiliassa ainakin 30 ihmistä on kuollut myrskyissä kaakkoisessa Minais Geraisin osavaltiossa, viranomaiset kertoivat lauantaina. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut, ja kahden päivän rankkasateiden jäljiltä useita on kateissa. Yli 2 500 jäänyt ilman kotia maanvyörymien ja sortumien vuoksi.



Sateet ovat olleet alueella voimakkaimpia 110-vuotisen mittaushistorian aikana, maan meteorologian laitos kertoi. Osavaltion pääkaupungissa Belo Horizontessa satoi vuorokauden aikana 172 milliä vettä.



Samalla alueella tasan vuosi sitten padon murtuminen tappoi 270 ihmistä.