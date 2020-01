Ulkomaat

Brasilian poikkeuksellisen voimakkaissa sateissa kuollut ainakin 30 ihmistä, tuhannet paenneet maanvyörymiä

Brasiliassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sateet

ainakin 30 ihmistä on kuollut kaksi päivää kestäneissä rajuissa myrskyissä kaakkoisessa Minas Geraisin osavaltiossa, viranomaiset kertoivat myöhään lauantaina Suomen aikaa.Seitsemän ihmisen kerrotaan loukkaantuneen, 17 on kateissa. Yli 3 500 on joutunut poistumaan alueelta maanvyörymien ja talojen sortumien vuoksi.Tulvivat vedet ovat katkaisseet valtateitä ja vaurioittaneet siltoja. Televisiokuvan perusteella useat asuinalueet olivat tulvaveden vallassa.Kuolonuhreista suuri osa oli jäänyt maanvyörymien alle tai loukkuun tuhoutuneisiin taloihin.ovat olleet alueella voimakkaimpia 110-vuotisen mittaushistorian aikana, maan meteorologian laitos kertoi. Osavaltion pääkaupungissa Belo Horizontessa satoi vuorokauden aikana 172 milliä vettä.Samalla alueella tasan vuosi sitten padon murtuminen tappoi 270 ihmistä.Sateiden odotetaan heikkenevän sunnuntain aikana, mutta maanvyörymien vaara on silti yhä korkea.Sateet ja niiden aiheuttamat tulvat uhkaavat myös naapuriosavaltioita Rio de Janeiroa ja Espirito Santoa.