Lassakuume riehuu Nigeriassa, lähes 30 kuollut

Nigerian terveysviranomaiset kertoivat sunnuntaina lisäävänsä hätätilatoimia maassa riehuvan lassakuumeen vuoksi. Tämän kuun aikana lassakuumeeseen on kuollut maassa lähes 30 ihmistä ja miltei 200 on saanut tartunnan.



Lassakuume on sukua ebola- ja marburgviruksille, mutta ei ole yhtä tappava. Yleensä se leviää rotanulosteen tai -virtsan välityksellä. Lassakuume oireilee ensin kuumeena ja pahimmillaan johtaa verenvuotoon ja sisäelinten toimintahäiriöihin.



Valtaosa Nigeriassa todetuista lassakuume­kuolemista on rekisteröity maan eteläisissä osavaltioissa, mutta joitakin kuolemantapauksia on todettu myös pohjoisessa.