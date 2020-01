Briteillä alkoi viimeinen vuosi EU-kansalaisina: ”Nyt kannattaisi matkustaa Kanaalin yli, kun se on vielä suht’ helppoa”

Ulkomaat

Briteillä alkoi viimeinen vuosi EU-kansalaisina: ”Nyt kannattaisi matkustaa Kanaalin yli, kun se on vielä suht

Lontoo

Britannian

Filosofian opiskelija Georgie Wheelton, 19. Kotoisin Stoke-on-Trentistä. Opiskelee Lontoossa.

Adam Tinkler, 56, kuljetusalalla johtotehtävissä, asuu Cumbrian kreivikunnassa.

Lucy Richardson, 42, opiskelija, asuu Cardiffissa, Walesissa.

Katherine Richardson, 40, työskentelee hoiva-alalla, asuu Cardiffissa, Walesissa.

Tilintarkastaja Christine Jackson, 58, asuu Manchesterissa.

Ohjelmoinnin ja liiketalouden opiskelija Henry Sule, 21. Kotoisin Lontoosta.

Paul Horleston, 52, ajaa polttoainesäiliöautoa ja asuu Staffordshiren kreivikunnassa Keski-Englannissa.