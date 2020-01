Ulkomaat

Irakissa ammuttiin kolme rakettia Yhdysvaltain suurlähetystöön, ainakin yksi haavoittui

Irakin Bagdadissa kolme rakettia on osunut Yhdysvaltain suurlähetystön alueelle. Turvallisuuslähteet kertovat uutistoimisto AFP:lle ainakin yhden ihmisen haavoittuneen iskussa. Välittömästi iskun jälkeen ei ollut tietoa uhrin vammojen vakavuudesta tai kansalaisuudesta.



Suurlähetystö on viime aikoina ollut useiden raketti-iskujen kohteena. Yhdysvallat on syyttänyt iskuista Iranin tukemia puolisotilaallisia ryhmiä.



Suurlähetystö sijaitsee tarkasti vartioidulla Bagdadin vihreällä vyöhykkeellä.