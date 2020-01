Koronavirukseen on kuollut jo 80 ihmistä, tartunnan saaneita yli 2 700 – Kiina turvautuu yhä jyrkempiin toimiin leviämisen estämiseksi

Ulkomaat

Koronavirukseen on kuollut jo 80 ihmistä, tartunnan saaneita yli 2 700 – Kiina turvautuu yhä jyrkempiin toimii

uhriluku on noussut jo 80:een, Kiinan terveysviranomaiset kertoivat varhain maanantaina Suomen aikaa. Tartunnan saaneita on yli 2 700.Sunnuntaina Kiinan terveysviranomaiset kertoivat, että viruksen tartuntakyky on voimistunut ja on mahdollista, että tartuntojen määrä kasvaa. Sittemmin Kiina on ilmoittanut uusista toimista viruksen leviämisen estämiseksi.Muun muassa parhaillaan käynnissä olevaa uudenvuoden lomaa pidennetään 2. helmikuuta asti. Kiinalaisen uudenvuoden loma on kiinalaisille vuoden tärkein vapaa, jota perheet viettävät perinteisesti yhdessä. Tämä edellyttää paljon matkustamista. Yleensä uudenvuoden juhlinta kestää Kiinassa noin viikon, ja tänä vuonna se olisi päättynyt 30. tammikuuta.aikana Kiina on tehnyt myös merkittäviä rajoituksia muun muassa liikenteeseen.Maa on kertonut lopettavansa kaikki ryhmämatkat sekä kotimaassa että ulkomailla. Kiinan ulkopuolelle suuntautuvien ryhmämatkojen sekä pakettimatkojen myynti on määrä loppua maanantaina, uutistoimisto AFP kertoo.Lisäksi julkista liikennettä Kiinan sisällä on rajoitettu. Kaukobussien tulo ja lähtö on estetty ainakin Kiinan toiseksi suurimmassa Shandongin provinssissa sekä Pekingin, Shanghain, Xi’anin ja Tianjinin kaupungeissa.”Uskomme, että liikenteen rajoittaminen on tehokas tapa estää tartuntojen leviämistä”, viranomaiset sanoivat tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.Koronavirustilanne on vakavin Hubein provinssissa. Uudenlaisen koronavirus on kerrottu saaneen alkunsa provinssin pääkaupungista Wuhanista. 11 miljoonan asukkaan kaupunki on eristetty kokonaan.Wuhaniin rakennetaan parhaillaan 1 000-paikkaista sairaalaa, jonka on määrä valmistua maanantaihin mennessä. Lauantaina Kiina ilmoitti aloittavansa myös toisen sairaalan pikaisen rakentamisen. Uusiin sairaaloihin on määrä tulla yhteensä yli 2 000 paikkaa.Kiinan terveysviranomaisten mukaan maanantaina yli 30 000 ihmistä oli tarkkailussa viruksen varalta. Epäiltyjä tartuntoja on noin 6 000, kertoo uutistoimisto AFP.Etelän Kantonissa, Keski-Kiinan Jiangxissa sekä kolmessa kaupungissa hengityssuojaimet on määrätty pakollisiksi, uutistoimisto AFP kertoo.Kiinan erityishallintoalue Hongkong on maanantaista alkaen kieltänyt tulon alueelleen ihmisiltä, jotka ovat oleskelleet Wuhanissa viimeisten kahden viikon aikana. Kielto ei koske hongkongilaisia, uutistoimisto Reuters kertoo.lisäksi tartuntoja on todettu ainakin Thaimaassa, Yhdysvalloissa, Taiwanissa, Austaraliassa, Singaporessa, Malesiassa, Ranskassa, Japanissa, Vietnamissa, Etelä-Koreassa, Kanadassa ja Nepalissa.Ranskassa perjantaina todetut kolme tapausta ovat tiettävästi ainoat Euroopassa.Yhdysvallat, Ranska, Australia ja Japani aikovat evakuoida kansalaisiaan Wuhanin kaupungista viruksen takia.