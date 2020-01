New Yorkin yläluokkaa palveli sata vuotta sitten oireeton kokki Mary Mallon, joka oli historian kenties pahin suurtartuttaja: isäntäperheet sairastuivat vuorotellen vaaralliseen tautiin

Ulkomaat

New Yorkin yläluokkaa palveli sata vuotta sitten oireeton kokki Mary Mallon, joka oli historian kenties pahin

Supertartuttajaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2013