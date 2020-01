”Ei ole vielä esittää mitään arvioita siitä, kuinka pitkään täällä joutuu olemaan” – Helsinkiläinen opiskelija Markus Tietäväinen jäi jumiin ”aavemaiseen” Wuhaniin

Ulkomaat

”Ei ole vielä esittää mitään arvioita siitä, kuinka pitkään täällä joutuu olemaan” – Helsinkiläinen opiskelija

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kampuksella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietäväinen