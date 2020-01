Kirjeenvaihtajan kommentti: John Boltonin paljastus on uutis­pommi, joka voi muuttaa Trumpin oikeuden­käynnin kulkua The New York Timesin skuuppi lisää keskitien republikaanisenaattoreihin kohdistuvaa painetta kutsua John Bolton todistajaksi oikeudenkäyntiin, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.