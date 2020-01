Ulkomaat

Trumpin puolustus päätti oman osuutensa virkarikos­oikeudenkäynnissä – asianajaja vähätteli entisen turvallisu

Washington

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Presidentin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeudenkäynti