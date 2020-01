Ulkomaat

Kiinan koronavirukseen on kuollut jo 170, uusia tartuntoja yli 1 700

Kiinan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006387778.html

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006388822.html

Useat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006388639.html