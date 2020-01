Ulkomaat

Kymmenen siviiliä kuoli Venäjän ilmaiskussa Syyrian Idlibissä

Idlibin alueella on kuollut kymmenen siviiliä Venäjän ilmaiskussa. Syyrian hallituksen liittolainen Venäjä iski kapinallisten hallitsemalla Idlibin alueella torstaina, ilmoitti sisällissotaa tarkkaileva järjestö Syrian Observatory for Human Rights.Arihan kaupunkiin tehdyssä hyökkäyksessä kuolleista ainakin viisi on naisia. Ilmaisku osui paikallisen leipomon ja terveyskeskuksen lähistölle.Venäjän tukemat Syyrian hallituksen joukot yrittävät vallata Idlibin aluetta, joka on viimeinen merkittävä kapinallisten hallussa oleva seutu Syyriassa.Sisällissota on jatkunut Lähi-idän maassa lähes yhdeksän vuotta.