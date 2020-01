Tänään koittaa viimeinkin brexit – Vannoutunut kannattaja odotti EU-eroa vuosikaudet: ”Saamme kalavetemme taas hallintaamme”

Ulkomaat

Tänään koittaa viimeinkin brexit – Vannoutunut kannattaja odotti EU-eroa vuosikaudet: ”Saamme kalavetemme taas

Lontoo

Britannian

Odottavan

Brexit-taistelun

Britannian

Mummerylle

Runsaan

Keskiviikkona

Yksi

Brittihallitus