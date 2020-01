Ulkomaat

Australian pääkaupunki Canberraan julistettiin poikkeuksellinen hätätila maastopalojen vuoksi

pääkaupunkiin Canberraan on julistettu hätätila maastopalojen vuoksi. Hätätila on ensimmäinen liki kahteen vuosikymmeneen.Canberraan odotetaan helleaaltoa tulevina päivinä. Tämän pelätään lietsovan paloja uuteen raivoon niin, että ne uhkaavat pääkaupungin eteläisiä lähiöitä.Edellisen hätätilan aikana vuonna 2003 maastopalot tuhosivat viitisensataa kotia.Ainakin 33 ihmistä on kuollut Australian maastopaloissa sitten syyskuun.