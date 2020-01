Brexit vie EU:sta melkein kaiken viskin ja suuren osan ydinaseista: Grafiikat kertovat, mitä kaikkea unionista lähtee Britannian mukana

Ulkomaat

Brexit vie EU:sta melkein kaiken viskin ja suuren osan ydinaseista: Grafiikat kertovat, mitä kaikkea unionista

Britannia jättää EU:n lauantain vastaisena yönä kello 1 Suomen aikaa, unioni menettää suuren osan muun muassa viskinsä, villansa ja porkkanoidensa tuotannosta.Välitöntä vaikutusta tavaroiden virtaan Euroopan yhteismarkkinoilla ei ole, koska virallisesta erohetkestä alkaa siirtymäaika, joka jatkuu ainakin vuoden loppuun Britannian ja EU:n tulevan suhteen neuvottelua varten. Silti on paikallaan luoda katsaus asioihin, yllättäviinkin, joita EU:sta katoaa Britannian mukana.on tärkeä kieli EU:n hallinnossa ja jäsenmaiden keskinäisessä yhteydenpidossa, mutta unioni menettää valtavan siivun äidinkielisistä englanninpuhujistaan.Britit ovat muodostaneet 92,5 prosenttia EU-kansalaisista, joiden kotimaassa englanti on virallinen kieli. Jäljelle jäävät noin viiden miljoonan asukkaan Irlanti ja noin 500 000 asukkaan Malta. Niiden ansiosta englanti pysyy automaattisesti yhtenä EU:n virallisista kielistä.lähdön myötä EU:n maantieteellinen keskipiste siirtyy itään. Siihen suuntaan keskipiste on vaeltanut aiemminkin, kun unioniin on tullut uusia jäsenmaita viime vuosikymmeninä enimmäkseen idästä.