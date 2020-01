Brexitin kannattajat juhlivat Lontoon keskustassa illalla, pääministeri Boris Johnson puhuu kello 24 Suomen aikaa

Ulkomaat

Brexitin kannattajat juhlivat Lontoon keskustassa illalla, pääministeri Boris Johnson puhuu kello 24 Suomen ai

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virallinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johnsonin