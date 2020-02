Venäjä ei antanut saksalaisia Kiinan Wuhanista evakuoivan lennon laskeutua, kone teki välilaskun Helsinki-Vantaalle

Ulkomaat

Venäjä ei antanut saksalaisia Kiinan Wuhanista evakuoivan lennon laskeutua, kone teki välilaskun Helsinki-Vant

Saksalaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksalaismedioiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy