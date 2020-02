Ulkomaat

Canberrassa uusi lämpöennätys, maastopalot uhkaavat Australian pääkaupunkia

Lämpötilat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/EKMeteo/status/1223616240578633730

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyskuussa