Ulkomaat

Ainakin 20 tallaantui kuoliaaksi jumalan­palveluksessa Tansaniassa

Ainakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikallisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jumalanpalveluksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy