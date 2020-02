Ulkomaat

Koronavirukseen on sairastunut yli 17 000, Kiinassa kuolemantapauksia on 361

Koronavirus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tartuntoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on nyt tappanut Manner-Kiinassa enemmän ihmisiä kuin 2000-luvun alun sars-epidemia. Kiinan viranomaiset vahvistivat maanantaina 57 uutta kuolonuhria, joten yhteensä kuolemantapauksia on maassa nyt 361.Sars-virus tappoi Manner-Kiinassa 349 ihmistä vuosina 2002–03. Maailmanlaajuisesti sarsiin kuoli yli 700 ihmistä.Uusista kuolonuhreista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat Hubein maakunnasta, jonka suurimmasta kaupungista Wuhanista virus lähti leviämään.Kiinan viranomaiset vahvistivat myös yli 2 800 uutta tartuntatapausta, joista yli 2 100 Hubeissa. Yhteensä tartuntoja on Kiinassa vahvistettu nyt yli 17 200.Ensimmäisestä Kiinan ulkopuolisesta kuolemantapauksesta uutisoitiin sunnuntaina, kun kiinalaismiehen kerrottiin kuolleen koronavirukseen Filippiineillä. Paikallisten viranomaisten mukaan mies sai tartunnan todennäköisesti Kiinassa ennen saapumistaan Filippiineille.on vahvistettu yhteensä 24 maassa Kiinan ulkopuolella, mukaan lukien Suomessa. Muun muassa Yhdysvallat, Australia ja Uusi-Seelanti ovat asettaneet maahantulokiellon ulkomaiden kansalaisille, jotka ovat olleet hiljattain Kiinassa.Sunnuntaina eurooppalaisia evakuoitiin lentokoneella Wuhanista Ranskaan. Evakuointilennolla oli mukana myös kolme suomalaista. Ranskan viranomaiset päättävät siitä, miten pitkään suomalaiset joutuvat olemaan Ranskassa seurattavana.Ulkoministeriö kertoi sunnuntaina, että Ranskaan tuotiin kolme suomalaista ja yksi muunmaalainen perheenjäsen. Ulkoministeriö ei kertonut, joutuvatko suomalaiset karanteeniin vai pääsevätkö he jatkamaan toisella lennolla Suomeen.Ranskan terveysministeri kertoi, että lennolla olleista noin 250 ihmisestä noin 20:lla ilmeni virustartunnan oireita.Wuhan ympäristöineen on eristetty ulkomaailmasta jo aiemmin, ja sunnuntaina Kiinan viranomaiset eristivät myös itärannikolla Zhejiangin maakunnassa sijaitsevan Wenzhoun kaupungin viruksen leviämisen vuoksi. Zhejiangissa on vahvistettu satoja tartuntoja.