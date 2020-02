Ulkomaat

Pääministeri Boris Johnson valotti Britannian uutta tietä: Britannia ei aio seurata enää EU-sääntöjä

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit-sanaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Johnsonin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministerin

Johnson

Kiistakysymykseksi

Kiistanalaista