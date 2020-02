Ulkomaat

Trump ja Bloomberg piikittelivät toisiaan kesken Super Bowlin: Trump pilkkasi vastustajansa pituutta, Bloomber

Yhdysvaltain

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Newyorkilaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Hän valehtelee kaikesta: hänen tekohiuksistaan, liikalihavuudestaan ja suihkurusketuksestaan.”

Pian

Trumpin

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006393501.html

Bloomberg