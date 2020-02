Ulkomaat

Kanadalainen matkustaja­kone teki onnistuneen hätä­laskun lento­kentälle Madridissa, lentoja seuraava Flightra

Kanadalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentoyhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kone

Tapauksesta