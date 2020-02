Ulkomaat

Raportti: Suomessa on Pohjois­maiden alhaisin syntyvyys ja vanhin väestö ja suuri määrä kuntia, joissa tulo­ta

Tukholma

Pohjoismaiden

Väestö vanhenee

Norja tulee ohi

Syntyvyys laskee

Suomi yksin tulovertailussa

Kommentti: Huolestuttava tulos hyvässä seurassa

Suomalaiset