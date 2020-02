Venäjä ja Turkki riitelevät julkisesti Syyriasta – puoli miljoonaa siviiliä on paennut kapinallisten viimeisestä linnakkeesta Idlibistä

Ulkomaat

Venäjä ja Turkki riitelevät julkisesti Syyriasta – puoli miljoonaa siviiliä on paennut kapinallisten viimeises

Moskova

Syyrian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siviilien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Idlibistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko

Venäjän

Turkin

Venäjän

Asiantuntijoiden

Syyriassa