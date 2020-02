Ulkomaat

BBC: Etelämantereelta lähtenyt maailman suurin jäävuori saavuttaa pian avomeren

Liki

Jäävuori

Kun

Tilastohistorian

Oikaisu 6.2. kello 13.02: A68-jäälautan paksuus oli 200 metriä, ei kilometriä, kuten uutisessa aiemmin virheellisesti kirjoitettiin.