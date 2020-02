Ulkomaat

Trump piikitteli häntä vastaan kääntynyttä Romneya ja demokraatti­johtaja Pelosia jokavuotisella rukousaamiais

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rukousaamiaisen

Kansallinen