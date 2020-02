Ulkomaat

Yksi kuoli neljän ajoneuvon kolarissa Rovaniemellä

Rovaniemellä yksi ihminen on kuollut neljän ajoneuvon kolarissa tänään iltapäivällä, kertoo Lapin pelastuslaitos.



Kemintiellä puoli kolmen jälkeen tapahtuneessa onnettomuudessa kolaroivat kaksi raskasta ajoneuvoa sekä kaksi henkilöautoa. Onnettomuuteen joutui viisi ihmistä, joista yksi kuoli.



Onnettomuuspaikalla on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, ja tie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.