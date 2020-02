Uusi vastoinkäyminen konkurssin partaalla olevalle Postnordille: Vastahankittuja jakeluautoja Ruotsissa ajokieltoon, koska jarrut eivät pidä talvikelissä

Ulkomaat

Uusi vastoinkäyminen konkurssin partaalla olevalle Postnordille: Vastahankittuja jakeluautoja Ruotsissa ajokie

Ruotsalais-tanskalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Breakitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Postnord