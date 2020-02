Ulkomaat

HS seurasi paikan päällä Thaimaan poliisin operaatiota: 26 ihmisen ampumisesta epäilty sotilas kuoli erikois­j

Nakhon Ratchasima

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS seurasi

Aamuseitsemän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse operaatio

Kuolonuhrien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy