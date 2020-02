Tuhannet risteilyaluksella Hongkongissa odottaneet pääsivät eristyksestä: henkilökunnalla ei ollut koronavirusta

Ulkomaat

Tuhannet risteilyaluksella Hongkongissa odottaneet pääsivät eristyksestä: henkilökunnalla ei ollut koronavirus

Hongkongin

Kiinan

satamassa risteilyaluksessa odottaneet tuhannet ihmiset vapautuivat sunnuntaina koronaviruskaranteenista. Viranomaisten mukaan aluksen 1 800 henkilökunnan edustajaa testattiin koronavirustartunnan varalta, mutta kaikkien testitulokset olivat negatiivisia.Laivalla oli noin 1 800 matkustajaa. Matkaajia ei kuitenkaan testattu viruksen varalta, sillä he eivät olleet olleet tekemisissä aiemmin World Dream -aluksella matkustaneiden, koronavirukseen sairastuneiden ihmisten kanssa ja tartuntariskiä pidettiin pienenä.World Dreamilla matkusti tammikuussa kolme kiinalaista, joilla todettiin matkan jälkeen uudenlainen koronavirus. Pelkona oli, että jotkut henkilökunnan jäsenet olivat saaneet tartunnan ja mahdollisesti levittäneet sitä.Alun perin eristyksen oli ilmoitettu kestävän tiistaihin asti, mutta testitulokset saatiinkin jo sunnuntaina.Japanin Jokohamassa on yhä eristyksissä Diamond Princess -risteilyalus, jolla on noin 3 700 ihmistä. Alus pantiin karanteeniin tiistaina ja siellä on todettu yli 60 koronavirustartuntaa.Wuhanin kaupungista leviämään lähtenyt uusi koronavirus on tappanut yli 800 ihmistä Kiinassa. Tartuntoja on todettu Manner-Kiinassa yli 36 000 ja Hongkongissa yli 20.Hongkong yrittää estää viruksen leviämistä asettamalla kaikki Manner-Kiinasta saapuvat ihmiset 14 vuorokauden karanteeniin. Erityishallintoalueen terveysministeri kertoi sunnuntaiaamuna, että yli 460 ihmistä on määrätty karanteeniin joko kotiin, hotellihuoneeseen tai hallinnon karanteenileirille.