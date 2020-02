Ulkomaat

Australian itärannikolla rajuja tulvia, Sydneyssä on satanut eniten 30 vuoteen

Voimakkaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy