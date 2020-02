Äiti ja tytär olivat hiljaa sylikkäin ja toivoivat parasta – Thaimaan joukkoampumisesta pelastuneet kertovat kokemuksestaan

Ulkomaat

Äiti ja tytär olivat hiljaa sylikkäin ja toivoivat parasta – Thaimaan joukkoampumisesta pelastuneet kertovat k

Nakhon Ratchasima

Joka

joukot suunnittelivat yön pimeydessä operaation ja hetkessä kaikki oli ohi

SRICHAISAENGIN

Laskeuduttuaan

”Olin paniikissa, ja olen yhä.”

Srichaisaeng

Maanantaina

Suurimmassa