Ulkomaat

Bagdadissa satoi lunta toisen kerran sadan vuoden aikana

Irakin

Paikallisen

pääkaupungin Bagdadin asukkaat saivat tiistaiaamuna ihmetellä harvinaista sääilmiötä. Kaupungissa oli satanut lunta.Edellisen kerran kaupungissa rekisteröitiin lunta vuonna 2008, ja tuolloinkin se oli pikemmin räntää, joka hävisi nopeasti. Sitä edellisestä lumentulosta oli kulunut 100 vuotta.Paikalliset asukkaat, ikään katsomatta, sanoivat, etteivät ole ennen tiistaita koskaan kokeneet kaupungissa lumisadetta.ilmatieteen laitoksen edustaja ennusti, että lunta saattaa tulla vielä lisää.”Lumisade voi jatkua keskiviikkoon”, koska alueella on kylmää. Kylmä aalto on tullut Euroopasta.Irakissa on koettu viime vuosina koko joukko sään ääri-ilmiöitä. Vuonna 2018 maan etelä- ja keskiosissa koettiin terveyskriisi kroonisen vesipulan vuoksi. Seuraavana vuonna taivaalta satoi kaatamalla vettä, mikä aiheutti tuhoisia tulvia. Sitten maan pohjoisosassa kärsittiin kuumuudesta, joka aiheutti maastopaloja ja kärvensi satoa.