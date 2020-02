Miksi kukaan ei ole kuollut koronavirukseen Zhejiangissa, jossa on yli tuhat tartuntaa? Kiinan luvut herättävät kysymyksiä ja epäilyksiä vääristelystä

Ulkomaat

Miksi kukaan ei ole kuollut koronavirukseen Zhejiangissa, jossa on yli tuhat tartuntaa? Kiinan luvut herättävä

Uuden

Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joidenkin

Joidenkin