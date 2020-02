Ulkomaat

Kylmäkontista Britanniassa kuolleina löydetyt vietnamilaiset kuolivat hapen­puutteeseen ja kuumuuteen

löytyneiden 39 vietnamilaisen kuolinsyy on saatu selville. Lokakuussa Britannian Essexistä rekan kylmäkontista kuolleina löydetyt vietnamilaiset kuolivat hapenpuutteeseen ja liikaan kuumuuteen. Essexin poliisi tiedotti ruumiinavaustuloksista tiistaina, kertoo uutistoimisto AFP.Poliisi on pidättänyt useita henkilöitä laittomaan ihmissalakuljetukseen liittyen. Uusimmat pidätykset tehtiin viime viikolla ja tammikuun lopussa.Aiemmin pidätettyjen joukossa on muun muassa rekan kuljettaja. Hän myönsi marraskuussa olleensa osallisena laittomassa maahanmuutossa.31 miehen ja kahdeksan naisen ruumiit löydettiin Essexistä Lontoon läheltä lokakuun 23. päivä. Rekka oli saapunut Britanniaan Belgiasta tulleella lautalla.Kuolleiden jäänteet on palautettu heidän omaisilleen Vietnamiin, kertoo AFP.