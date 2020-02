New Hampshire äänestää esivaaleissa, HS kysyi Sinkkuelämää-tähti Cynthia Nixonilta, miksi tämä kampanjoi Bernie Sandersin puolesta

Ulkomaat

New Hampshire äänestää esivaaleissa, HS kysyi Sinkkuelämää-tähti Cynthia Nixonilta, miksi tämä kampanjoi Berni

Hampton / Durham

Yhdysvaltain

Maanantaina

Näyttelijä

000 ihmisen edessä Sandersin viimeisessä kampanjatapahtumassa ennen vaalipäivää.





Kun Nixon kertoo vuonna 2016 kannattaneensa Hillary Clintonia https://www.hs.fi/haku/?query=hillary+clintonia , yleisö buuaa.



”Ei, ei, me emme tee noin”, Nixon vastaa.



Sandersin kiihkeimmät kannattajat inhoavat Clintonia yhtä syvästi kuin Trumpia. He uskovat, että oikeistolaisempaa politiikkaa ajava demokraattien puolue-eliitti tekee kaikkensa estääkseen Sandersin voiton.





Tällä kertaa Clintonin paikan heidän ykkösinhokkinaan on ottanut South Bendin entinen pormestari Pete Buttigieg https://www.hs.fi/haku/?query=pete+buttigieg . Buttigieg oli mielipidekyselyjen mukaan Sandersin kovin haastaja New Hampshiressä.



Maanantain massatapahtumassa lavalle nousi myös suosittu kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez https://www.hs.fi/haku/?query=alexandria+ocasio-cortez , joka myös tukee Sandersia. AOC-lyhenteellä tunnettu nuori latinonainen on amerikkalaispolitiikan suurin mediailmiö Trumpin jälkeen.



”Oletteko valmiit poliittiseen vallankumoukseen huomenna?” Ocasio-Cortez huudatti yleisöä.



Yleisö vaikutti olevan. Samaan aikaan Buttigieg kampanjoi 20 kilometrin päässä Exeterissä ja teki pesäeroa Sandersiin ja tämän kannattajiin.



”Olen huolissani ajatuksesta, että jos et ole vallankumouksen puolella, olet status quon kannalla.”





Buttigiegin kannatus New Hampshiressä nousi sen jälkeen, kun hän näytti niukasti voittavan Sandersin Iowan vaalikokouksissa. Ne avasivat esivaalikevään viime viikolla.



Iowan vaalitulos oli pettymys entiselle varapresidentille Joe Bidenille https://www.hs.fi/haku/?query=joe+bidenille , joka jäi tuloksissa neljänneksi Warrenin jälkeen. Perjantain televisioidussa vaaliväittelyssä Biden tunnusti avoimesti, että odottaa huonoa tulosta myös New Hampshirestä.



Tiistaina Bidenin kampanja ilmoitti, ettei ehdokas aio olla läsnä edes vaalivalvojaisissaan vaan matkustaa jo Etelä-Carolinaan.



Etelä-Carolinan esivaalit ovat 29. helmikuuta. Siellä Biden on pakkovoiton edessä, sillä osavaltiota pidetään kampanjan viimeisenä toivona. Siellä äänestäjien enemmistö on afrikkalaisamerikkalaisia, joiden keskuudessa Bidenin kannatus on ollut suurinta.



Samaan aikaan, kun suurin osa ehdokkaista taistelee ensimmäisten esivaalien voitoista, yksi keskeinen nimi kampanjoi muualla. New Yorkin entinen pormestari, miljardööri Michael Bloomberg https://www.hs.fi/haku/?query=michael+bloomberg jättää ensimmäiset esivaalit kokonaan väliin.