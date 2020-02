Yhdysvallat salakuunteli vuosikymmenien ajan yli sadan maan salaista viestintää: Myös Suomi käytti CIA:n omistaman yhtiön laitteita, kertoo Suomen Kuvalehti

Ulkomaat

Yhdysvallat salakuunteli vuosikymmenien ajan yli sadan maan salaista viestintää: Myös Suomi käytti CIA:n omist

Yhdysvaltain ja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

CIA:n historiateoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 1970

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksan tiedustelu

Crypto AG

Crypto AG:n