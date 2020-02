Fakta

ICC on syyttänyt vain afrikkalaisia



Kansainvälinen rikostuomioistuin (International Criminal Court, ICC) toimii Haagissa Hollannissa.



Käsittelee vakavia rikoksia, kuten sotarikoksia, joita kansalliset tuomioistuimet eivät kykene käsittelemään.



Aloitti toimintansa vuonna 2002. Toimivalta ei ulotu tätä edeltäviin rikoksiin.



ICC:n perustana olevan Rooman sopimuksen on ratifioinut 123 valtiota, joukossa Suomi. Muiden muassa Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat eivät ole ratifioineet sopimusta.



ICC:n näkyvin hahmo on pääsyyttäjä. Toimessa on vuodesta 2012 lähtien ollut gambialainen Fatou Bensouda.



ICC:tä on arvosteltu syytteiden nostamisesta pelkästään afrikkalaisia henkilöitä vastaan.