Ulkomaat

YK julkaisi listan yrityksistä, joilla on toimintaa Länsirannan siirto­kunnissa – Israel kutsui raporttia häpe

YK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Israel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Israel