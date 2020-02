Huumeparoni El Chapon lapset tekivät isästään tuotemerkin – Brändiajattelu on rikollisissa syvällä, ja some on sille otollinen kaikukammio Meksikon pelätyt rikolliskartellit ovat rikastuneet huumekaupalla. Heidän rahansa ovat verirahoja, ja he ovat satumaisen rikkaita. Kartellijohtaja El Chaposta luotiin tuotemerkki, mutta rikolliset ovat tehneet itsestään brändejä jo pidempään. Sosiaalinen media on siihen kätevä väylä.