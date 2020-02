Kirjepommikiristäjä piinaa Alankomaita – poliisin mukaan kirjeiden lähettäjä vaatii lunnaita kryptovaluutta bitcoineina

Ulkomaat

poliisi kertoi torstaina löytäneensä ja tehneensä vaarattomaksi jälleen uuden kirjepommin, kertoo uutistoimisto Reuters. Kirjepommi oli tällä kertaa lähetetty it-yhtiö Unisysin toimistoon Leusdenissa lähellä Utrechtiä. Kukaan ei loukkaantunut pommista.Torstaina löydetty kirjepommi oli viimeisin tapahtumasarjassa, joka käynnistyi ilmeisesti jo joulukuun lopussa. Tähän mennessä viranomaisten tietoon on tullut ainakin kymmenen kirjepommia, jotka on lähetetty ilmeisesti sattumanvaraisiin osoitteisiin. Kirjekuorissa on ollut pommin lisäksi kiristyskirje, jossa vaaditaan lunnaita.torstain kirjepommilöytöä viimeksi keskiviikkona poliisin tietoon tuli Alankomaissa kaksi tapausta, joissa kirjepommit räjähtivät toimistoissa. Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksissä.Toinen kirjepommeista räjähti keskiviikkona Abn Amro -pankin postitushuoneessa Amsterdamissa ja toinen kopiointifirma Ricohin tiloissa Kerkradessa lähellä Saksan rajaa, kertoo uutistoimisto AFP.”Kiristyskirjeessä vaaditaan maksua bitcoineissa”, Alankomaiden poliisi sanoi tiedotteessa keskiviikkona viitaten kirjepommin sisältämään kirjeeseen. Bitcoinit ovat virtuaalivaluutta.Lähettäjä uhkasi kiristyskirjeessä lähettää lisää räjähtäviä kirjeitä, mikäli maksua ei kuulu, alankomaalainen uutistoimisto ANP raportoi.sanoi keskiviikkona pitävänsä mahdollisena, että kirjepommit kytkeytyvät ainakin seitsemään aiempaan tapaukseen. Kirjepommeja on lähetetty ilmeisesti sattumanvaraisiin kohteisiin joulukuun lopusta alkaen.Aiemmissa tapauksissa kirjeitä on lähetetty hotelleihin, huoltoasemille ja sekä perintätoimistoon.tiedottaja sanoi keskiviikkona, että Abn Amro -pankin työntekijä oli kuullut kirjeestä sihisevää ääntä ja heittänyt kirjeen kädestään. Sen jälkeen oli kuulunut heikohko pamahdus.Kopiointifirma Ricoh sanoi tiedotteessa, ettei kirjepommi vahingoittanut ketään, mutta ”asianosaiset olivat tietysti hyvin järkyttyneitä”, uutistoimisto AFP kertoo.Poliisi kehotti ihmisiä tarkkaavaisuuteen. Keskiviikkona löydetyt kirjepommit oli asennettu valkoisiin, pehmustettuihin kirjekuoriin, joissa oli kaksi postimerkkiä sekä erilliselle paperille printattu osoite, joka oli päällystetty läpinäkyvällä muovilla.