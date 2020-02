Ulkomaat

YK: Syyrian Idlibissä on paennut taisteluja 800 000 ihmistä parissa kuukaudessa, suurin osa lapsia

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006218650.html

Ihmiset

Asetelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006294195.html