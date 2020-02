Ulkomaat

Saudi-Arabian ilmavoimien kone syöksyi maahan Jemenissä

ilmavoimien hävittäjä syöksyi maahan perjantaina Jemenissä, kertoo uutistoimisto AFP.Saudi-Arabian valtiollisen uutistoimiston mukaan maan Panavia Tornado -mallinen kone syöksyi maahan Al-Jawfin provinsissa maan pohjoisosassa Jemenin hallituksen kanssa tehtävässä operaatiossa.Uutistoimisto ei kertonut tarkemmin miehistön kohtalosta tai onnettomuuden syystä. Jemeniläisen televisiokanavan Al-Masirahin mukaan huthikapinalliset väittävät ampuneensa konetta ilmatorjuntaohjuksella.AFP:n mukaan Saudi-Arabian johtama liittouma teki lauantaina useita iskuja huthikapinallisten hallitsemille alueille. Pommitukset tappoivat ja vahingoittivat Al-Masirahin mukaan ”kymmeniä” ihmisiä, mutta väitteelle ei AFP:n mukaan saatu vahvistusta alueella olevilta avustustyöntekijöiltä.konfliktissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista suurin osa siviilejä. Saudi-Arabian ja Arabiemiirikuntien johtama liittouma on taistellut huthikapinallisia vastaan vuodesta 2015.YK:n mukaan konflikti on tämän hetken pahin humanitaarinen kriisi koko maailmassa.Liittouman tekemiä pommi-iskuja on kritisoitu siviiliuhrien suuresta määrästä. Saudi-Arabia ja Arabiemiirikunnat ovat ostaneet aseita miljardeilla euroilla Yhdysvalloilta, Ranskalta ja Britannialta.