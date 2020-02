Koronavirustapaukset karanteenissa olevalla risteilijällä nousivat 355:een, myös Kanada ja Hongkong evakuoivat matkustajia alukselta

Ulkomaat

Koronavirustapaukset karanteenissa olevalla risteilijällä nousivat 355:een, myös Kanada ja Hongkong evakuoivat

Japanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinan